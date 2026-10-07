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Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs Group, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMA) paylarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önemli bir bildirimde bulundu.

7 Ekim 2026 tarihinde Goldman Sachs International tarafından yapılan açıklamaya göre dev kurum, KARDEMİR A Grubu hisselerinde yüzde 5 kritik oy/pay hakkı eşiğini aştığını duyurdu.

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859 BİN ADET PAY SATIN ALINDI

Bildirimin detaylarında, 5 Ekim 2026 tarihinde Goldman Sachs International’ın 859.444 adet KARDEMİR A Grubu pay satın alma işlemi gerçekleştirdiği bilgisi verildi.

The Goldman Sachs Group, Inc. kontrolünde faaliyet gösteren Goldman Sachs International’ın yaptığı bu alımla birlikte, grubun şirketteki dolaylı pay ve oy hakları oranı 5 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 5 sınırının üzerine çıktı.

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Açıklamada ayrıca söz konusu payların, Goldman Sachs International tarafından yürütülen menkul kıymetler ödünç alma işlemleri neticesinde The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından dolaylı olarak edinildiği kaydedildi.

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