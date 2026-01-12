Dünya piyasalarının yakından takip ettiği finans devi Goldman Sachs, analistler Kamakshya Trivedi ve Michael Cahill imzasıyla yeni bir küresel döviz kuru raporu yayımladı.

Raporda, Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarına ve Türk lirasının geleceğine dair kritik tespitler yer aldı.

"DEĞER KAYBI YAVAŞLAYACAK, AYLIK GETİRİ YÜZDE 1,5’İ BULACAK"

Analistler, Türkiye'deki dezenflasyon sürecinin 2026 yılında da süreceğini, buna paralel olarak TL'deki değer kaybının hız keseceğini öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim döngüsüne girmesinin TL varlıklarına olan ilgiyi nasıl etkileyeceği sorusuna da yanıt verilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesiyle carry pozisyonlarında yaşanacak azalış dengelenecek ve liranın aylık getirilerinin yüzde 1-1,5 civarında kalması sağlanacaktır."

EKONOMİ YÖNETİMİNİN KUR STRATEJİSİ

Raporda, ekonomi yönetiminin döviz kuru üzerindeki hassasiyetine de dikkat çekildi.

Politika yapıcıların, reel ticaret ağırlıklı döviz kurunun aşırı değerlenmesine (TL'nin çok pahalı hale gelmesine) izin vermemeye özen gösterdiği vurgulandı.

Bu stratejinin, ihracat rekabetini korurken enflasyonla mücadeleyi dengelemeyi amaçladığı belirtiliyor.

EN BÜYÜK RİSK: DÜŞÜK LİKİDİTE VE ANİ ŞOKLAR

Goldman Sachs, genel görünümün pozitif olmasına rağmen yatırımcıları bekleyen riskleri de göz ardı etmedi.

Raporda, görüşlerini tehdit eden en büyük risk unsurunun, döviz piyasalarındaki likiditenin halen nispeten düşük olması gösterildi.

Analistler, piyasadaki yüksek pozisyonlanma nedeniyle, olası bir olumsuz şok durumunda ibrenin keskin bir şekilde tersine dönebileceği uyarısında bulundu.