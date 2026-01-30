Aralık 2025 verilerine bakıldığında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %0,89 artış göstermişti. Bu sonuçla birlikte yıllık enflasyon %30,89 olarak kayıtlara geçerken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı %34,88 olarak gerçekleşmişti. Salı günü açıklanacak yeni veriler, 2026 yılının enflasyon trendine dair ilk somut sinyali verecek.

BEKLENTİLERDE "ÜÇ FARKLI" TABLO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporu, piyasanın ve vatandaşın geleceğe bakışındaki farklılıkları ortaya koydu. 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri şu şekilde şekillendi:

Piyasa Katılımcıları: Beklenti 1,15 puan azalarak %22,20 seviyesine geriledi.

Reel Sektör: Beklenti 1,90 puanlık düşüşle %32,90 oldu.

Hanehalkı: Diğer grupların aksine beklenti 1,18 puan artarak %52,08 seviyesine yükseldi.

HANEHALKININ İYİMSERLİĞİ ARTIYOR

Dikkat çeken bir diğer veri ise gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğine inanan vatandaşların oranındaki artış oldu. Enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 1,64 puan artarak %26,17 seviyesine ulaştı.