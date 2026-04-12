Gram altın 6.812 TL, çeyrek altın 11.483 TL seviyesinde. Piyasada yön arayışı sürerken ons altın 4.749 dolar bandında işlem görüyor.
Altın fiyatları 12 Nisan 2026 sabah saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasadaki gelişmeler altın fiyatlarında dalgalı seyri sürdürürken, Gram altın fiyatı 6.811,84 TL alış ve 6.812,73 TL satış seviyesinde işlem görüyor.
12 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın
Alış: 6.811,84 TL
Satış: 6.812,73 TL
Çeyrek altın
Alış: 11.218,00 TL
Satış: 11.483,00 TL
Yarım altın
Alış: 22.504,00 TL
Satış: 22.897,00 TL
Tam altın
Alış: 43.833,59 TL
Satış: 44.733,94 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 45.008,00 TL
Satış: 45.623,00 TL
Ata altın
Alış: 45.203,39 TL
Satış: 46.380,59 TL
Gremse altın
Alış: 109.583,97 TL
Satış: 112.177,91 TL
Ons altın
Alış: 4.749,06 dolar
Satış: 4.749,68 dolar