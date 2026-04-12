Altın fiyatları 12 Nisan 2026 sabah saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasadaki gelişmeler altın fiyatlarında dalgalı seyri sürdürürken, Gram altın fiyatı 6.811,84 TL alış ve 6.812,73 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

12 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 6.811,84 TL

Satış: 6.812,73 TL

Çeyrek altın

Alış: 11.218,00 TL

Satış: 11.483,00 TL

Yarım altın

Alış: 22.504,00 TL

Satış: 22.897,00 TL

Tam altın

Alış: 43.833,59 TL

Satış: 44.733,94 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 45.008,00 TL

Satış: 45.623,00 TL

Ata altın

Alış: 45.203,39 TL

Satış: 46.380,59 TL

Gremse altın

Alış: 109.583,97 TL

Satış: 112.177,91 TL

Ons altın

Alış: 4.749,06 dolar

Satış: 4.749,68 dolar