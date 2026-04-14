Altın yeniden yükselişte! Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ata ve gremse altın fiyatlarında son durum belli oldu. İşte 14 Nisan güncel alış-satış tablosu…

Altın fiyatları, önceki gün test ettiği yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesinden tepki alarak salı günü yeniden yukarı yönlü hareket ediyor.

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle altın fiyatlarındaki anlık değişimler, "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmasına neden oluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 6.858,27 TL, satış fiyatı ise 6.859,09 TL seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.199,00 TL, satış fiyatı 11.422,00 TL olarak işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı 22.363,00 TL, satış fiyatı ise 22.947,00 TL seviyesinde.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 43.471,73 TL, satış fiyatı 44.355,27 TL olarak kaydedildi.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.590,00 TL, satış fiyatı ise 45.756,00 TL seviyesinde bulunuyor.

ATA ALTIN KAÇ TL?

Ata altın alış fiyatı 44.830,22 TL, satış fiyatı 45.987,98 TL olarak işlem görüyor.

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse altın alış fiyatı 108.679,33 TL, satış fiyatı ise 111.228,31 TL seviyesinde.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı 4.766,63 dolar, satış fiyatı ise 4.767,19 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.881,02 6.881,82 % 1 12:14
Ons Altın / TL 213.850,91 213.928,14 % 0.93 12:29
Ons Altın / USD 4.780,98 4.781,59 % 0.82 12:29
Çeyrek Altın 11.009,62 11.251,78 % 1 12:14
Yarım Altın 21.950,44 22.503,55 % 1 12:14
Ziynet Altın 44.038,50 44.869,47 % 1 12:14
Cumhuriyet Altını 45.085,00 45.770,00 % -0.72 17:06
enpara
