Güne 7.135 TL seviyelerinden başlayan gram altın ve 5.022 dolar seviyesinden açılış yapan ons altın, zayıf seyrini sürdürüyor. Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak devam eden yüksek faiz ortamı, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

Ancak piyasadaki bu karamsar havaya rağmen İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altına yönelik iyimser beklentisini koruduğunu açıkladı. Banka, ons altının 2026 yıl sonuna kadar 5.900 – 6.200 dolar aralığına kadar tırmanma potansiyeli taşıdığını öngörüyor.

17 MART 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Salı gününün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada geçerli olan güncel rakamlar şu şekildedir:

Gram altın satış fiyatı: 7.145,28 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.030,05 Dolar

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.898,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 23.790,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 47.081,75 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.391,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 118.065,43 TL

Analistler, kısa vadede yüksek faiz baskısının hissedileceğini ancak uzun vadede jeopolitik risklerin altını desteklemeye devam edebileceğini belirtiyor. Vatandaşlar ise özellikle çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki günlük değişimleri yakından izlemeyi sürdürüyor.