Küresel piyasalarda ons altın, alıcıların iştahıyla birlikte 4.515,61 Dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu seviyenin korunması durumunda psikolojik sınır olan 4.600 doların hedeflenebileceğini belirtiyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilikle birleşen ons artışı, Türkiye'deki altın fiyatlarını da doğrudan yukarı çekti. 26 Mart Perşembe sabahı itibarıyla serbest piyasadaki güncel satış rakamları şöyle:

• Gram Altın: Güne 6.441,53 TL seviyelerinden başladı.

• Çeyrek Altın: Küçük yatırımcının gözdesi olan çeyrek altın, bugün 12.679,00 TL bandına ulaştı.

• Yarım ve Tam Altın: Yarım altın 24.330,00 TL, tam altın ise 44.710,33 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

• Cumhuriyet ve Gremse Altın: Tasarruf sahiplerinin tercihi Cumhuriyet altını 47.980,00 TL’den el değiştirirken, piyasanın en büyük birimlerinden gremse altın 112.118,70 TL seviyelerinde.

PİYASADA BEKLENTİLER NELER?

Ekonomi uzmanları, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel likidite koşullarının altın fiyatlarındaki ana belirleyici olduğunu vurguluyor.

Özellikle iç piyasada düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte fiziki altına olan talebin artması, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı tetikleyebilir.

