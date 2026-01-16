Küresel piyasalarda "BEYAZ metal" olarak adlandırılan gümüş, ABD yönetiminden gelen son ticaret hamlesiyle dalgalandı. Hafta başında 93,75 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden gümüş, gümrük vergisi kararlarının ertelenmesiyle %7'nin üzerinde değer kaybetti.

REKOR SONRASI KAR SATIŞLARI

Haftaya agresif bir yükselişle başlayan gümüş, ABD Başkanı Trump’ın gümüş, platin ve paladyum gibi stratejik madenlere yönelik planlanan ek ithalat vergilerini durdurduğunu açıklamasıyla yönünü aşağı çevirdi. Spot gümüş fiyatları, zirve seviyesinden yaklaşık %7,3 oranında gerileyerek 87 - 90 dolar bandına çekildi.

Piyasa analistleri, gümrük vergisi beklentisinin fiyatları suni bir zirveye taşıdığını, riskin azalmasıyla birlikte yatırımcıların hızla "kâr realizasyonuna" gittiğini belirtiyor.

TİCARET SAVAŞLARINDA STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, gümrük vergilerinin tamamen rafa kalkmadığı ancak bunun yerine ticaret ortaklarıyla ikili anlaşmalar ve arz güvenliği protokolleri üzerine odaklanılacağı vurgulandı. Bu strateji değişikliği, özellikle endüstriyel gümüş ihtiyacı yüksek olan teknoloji ve enerji sektörleri tarafından olumlu karşılanırken, spekülatif tarafta satış baskısı yarattı.

"DÜŞÜŞ BİR ÇÖKÜŞ DEĞİL, DÜZELTME"

Sert geri çekilmeye rağmen uzmanlar gümüşün orta vadeli görünümünün güçlü kalmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan analistler şunları kaydediyor:

"Gümüş piyasasında fiziksel arz açığı hâlâ masada. Güneş panelleri ve elektrikli araç bataryalarından gelen yoğun talep, fiyatlardaki bu geri çekilmeyi kalıcı bir düşüşten ziyade sağlıklı bir düzeltme olarak tutabilir."

HAFTALIK GÖRÜNÜM POZİTİF

Gümüş, bugünkü geri çekilmeye rağmen haftalık bazda yatırımcısına hâlâ %14’ün üzerinde bir getiri sunmaya devam ediyor. Altın fiyatları ise gümüşteki bu volatiliteden daha az etkilenerek nispeten yatay bir seyir izledi.

Piyasalar şimdi ABD yönetiminin ticaret ortaklarıyla yapacağı görüşmelerin detaylarına ve kritik mineral stok verilerine odaklanmış durumda.