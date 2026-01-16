Küresel emtia piyasaları, ABD’den gelen makroekonomik haber akışıyla sarsılmaya devam ediyor. Özellikle gümüş, gümrük tarifelerinin askıya alınmasıyla birlikte spekülatif fiyatlamaların yerini sert bir realizasyona bırakmasına şahitlik ediyor.

GÜMÜŞTE 'KIRMIZI MUMLAR' HAKİM

Dün yaşanan sert satış dalgasının ardından, gümüş fiyatları 16 Ocak Cuma sabahında da toparlanma emaresi gösteremedi. Satış baskısının sürdüğü gözlenirken, teknik grafiklerde "kırmızı mumlar" dikkat çekiyor.

Piyasalardaki anlık tablo (TSI 07:34):

Ons Gümüş: Güne yüzde 1’in üzerinde değer kaybıyla başlayan ons gümüş, 90,66 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram Gümüş: İç piyasada ise yüzde 1,22’lik düşüşle 126,14 TL bandına çekilen gram gümüş, yatırımcısını tedirgin ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.