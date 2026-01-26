26 Ocak 2026 | Emtia piyasalarında bugün tam anlamıyla bir "Gümüş Fırtınası" yaşanıyor. Ons fiyatının 110 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdığı dakikalarda, CEIC tarafından paylaşılan Shanghai Futures Exchange (SHFE) verileri gündeme bomba gibi düştü.

Stoklar 3 Günde Buharlaştı!

Resmi verilere göre, 23 Ocak’ta 581,09 ton olan Shanghai borsası gümüş stokları, 26 Ocak itibarıyla 573,81 tona geriledi. Sadece üç gün içerisinde yaklaşık 7,28 tonluk (yaklaşık 234 bin ons) bir azalma kaydedildi. Rekor fiyatların görüldüğü bir dönemde stoklardaki bu keskin düşüş, piyasa oyuncuları tarafından "gizli bir el gümüş topluyor" şeklinde yorumlandı.

Satış mı, Yoksa Fizikî Kaçış mı?

Piyasa uzmanları, stoklardaki düşüşün klasik bir "satış"tan ziyade, fiziki teslimat talebi olduğunu vurguluyor.

Talep Patlaması: Yatırımcılar, gümüşün 110 doları aşmasıyla birlikte kağıt üzerindeki kontratlara güvenmek yerine, metali bizzat kasalarına çekmeyi tercih ediyor.

Sanayi Devleri Sırada: Çin’in güneş paneli ve yarı iletken sektöründeki dev şirketlerinin, 2026 yılındaki üretim kotalarını doldurmak için piyasada ne kadar gümüş varsa "süpürdüğü" konuşuluyor.

2026'nın Yeni Normali: Gümüş Altını Tahtından mı Ediyor?

Gümüşteki bu agresif yükseliş ve stok erimesi, altın/gümüş rasyosunda da tarihi kırılmalara yol açtı. Analistlere göre, Çin'in ihracat kısıtlamaları ve maden arzındaki daralma, 110 dolarlık fiyatı sadece bir başlangıç noktası haline getirebilir.

Analist Notu: "Gümüşte şu an yaşanan durum bir likidite krizine evriliyor. Stoklar bu hızla erimeye devam ederse, borsaların fizikî teslimat yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığı bir senaryo ile karşı karşıya kalabiliriz."