Borsa İstanbul'da yeni işlem günü öncesinde yurt içi ve küresel piyasalardan gelecek gelişmeler yatırımcıların takibinde. ABD'de bugün açıklanacak ticaret dengesi verisi küresel piyasaların gündeminde yer alırken, Türkiye tarafında S&P ve Scope Ratings'in yaklaşan değerlendirmeleri izlenecek. BIST 100 endeksinde ise güne hafif alıcılı bir başlangıç bekleniyor.

BORSA İSTANBUL'DA HAFİF ALICILI AÇILIŞ BEKLENTİSİ

BIST 100 endeksinin yeni işlem gününe hafif alıcılı başlaması bekleniyor. Yatırımcıların odağında hem küresel piyasalardaki gelişmeler hem de Türkiye ekonomisine ilişkin önümüzdeki günlerde açıklanacak değerlendirmeler bulunuyor.

Çin piyasaları bugün tatil nedeniyle kapalı olacak. ABD tarafında ise günün önemli ekonomik verilerinden ticaret dengesi açıklanacak.

Türkiye açısından kredi derecelendirme kuruluşlarının takvimi de yakından izleniyor. S&P'nin Türkiye raporunu 16 Ekim'de, Scope Ratings'in ise Türkiye değerlendirmesini 23 Ekim'de yayımlaması bekleniyor.

BBVA'DAN TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON MESAJI

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde BBVA Research'ün açıklaması öne çıktı. Kurum, son açıklanan enflasyon rakamlarının önceki görünüme kıyasla daha iyi olduğunu ancak mevcut tablonun henüz rahatlatıcı olmadığını değerlendirdi.

Enflasyon görünümü ve buna bağlı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında atacağı adımlar, Borsa İstanbul açısından takip edilen başlıca konular arasında bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALARDA TRUMP VE ABD EKONOMİSİ TAKİP EDİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin açıklamaları jeopolitik gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Trump, İran'ı "perişan ettiklerini" söylerken mevcut durumun çok yakında sona ereceğini ifade etti.

Trump ayrıca Becton Dickinson'ın ABD'deki tıbbi ürün üretimini genişletmek amacıyla 3 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. ABD Başkanı, kara yolu dışında kullanılan kırmızı renkli dizel yakıtın kara yollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve bu yakıta uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen karara da imza attı.

Reuters'ta yer alan Ipsos anketinde ise Trump'ın onay oranının rekor düşük seviyeye gerilediği ve Hispanik seçmenlerin Cumhuriyetçilerden uzaklaştığı belirtildi.

WALL STREET İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonominin yüzde 3 büyümesi ve kamu harcamalarının kontrol altında tutulması durumunda hükümet borçlanmasının seyrinin hızlı şekilde değiştirilebileceğini söyledi.

Bank of America (BofA) ise ABD ara seçimleri sonrasındaki dönemlerde S&P 500'ün tarihsel performansının güçlü olduğuna işaret etti.

Teknoloji hisseleri tarafında Morgan Stanley'nin değerlendirmesi öne çıktı. Kurum, Nvidia ve Broadcom'un ABD'de kötüleşen veri merkezi elektrik sıkıntısından görece korunduğunu belirtti. Elektrik altyapısındaki sorunların yapay zeka yatırımlarında gecikmelere yol açması halinde bellek, optik ve diğer ikincil çip bileşenleri üreticilerinin daha fazla etkilenebileceği değerlendirildi.

YURT İÇİNDE SORUŞTURMALAR GÜNDEMDE

Yurt içinde ise devam eden soruşturmalar takip ediliyor. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 45 şüpheli gözaltına alındı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen tutuklandı. MHK soruşturmasında ise hakem Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel'in tutuklandığı bildirildi.

Piyasalar açısından günün devamında ABD'den gelecek ticaret dengesi verisi ve küresel risk iştahındaki değişimler izlenecek. Borsa İstanbul'da açılış beklentisi ise hafif pozitif yönde.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerin 5 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği gelişmelerden öne çıkanlar şöyle;

ASELS – Şirketin, 2,5 milyar euro tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

ARDYZ – Şirketin, 48,0 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

ARASE – Şirketin bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende’nin Eylül döneminde 395.946 MWh enerji satışı yaptığı ve toplam 1,1 milyar TL tutarında satış gerçekleştirdiği açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 548 gün vadeli 50 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

AKSGY – Şirketin, sınırlı sorumlu ortak olduğu WMG London Decelopments’in tasfiye edildiği açıklandı.

AKFGY – Şirket portföyünde yer alan ve üzerinde Bodrum Loft Tatil Köyü bulunan, Muğla, Bodrum’da yer alan taşınmaza ilişkin üst hakkı ve buna bağlı tüm hak ve yükümlülüklerin, şirketin %100 bağlı ortaklığı Time – in Turizm’e devredilmesi kapsamındaki iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işleminin tescil edildiği açıklandı.

ATEKS – Şirketin, 18 Haziran’da konkordato sürecini başarıyla sonlandırdığı, banka ve diğer alacaklılarına yönelik yükümlülüklerini plan doğrultusunda yerine getirmeye devam ettiği açıklandı.

BEYAZ – Şirketin, 2026 yılında 13.420 adet sıfır km araç satışı gerçekleştirdiği açıklandı.

DCTTR – Şirketin, 130.000 dolarlık pamuk satışı gerçekleştirdiği açıklandı.

DOFRB – Şirketin, 4,2 milyon dolar tutarında satış gerçekleştirdiği açıklandı.

EMPAE – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

EBEBK – Eylül ayında şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi satısının %13 arttığı, internet sitesi ziyaretçi sayısının %7 azaldığı açıklandı.

EBEBK – Ocak – Eylül döneminde ayında şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi satısının %12, internet sitesi ziyaretçi sayısının %4 arttığı açıklandı.

GARFA – 182 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

GENIL – GEN Caucasus Manufacturing Operations MMC tarafından Azerbaycan’da ilaç üretim tesisinin faaliyete geçtiği açıklandı.

GENTS – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 15.000.000 adet paya karşılık 100 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

GEREL – Şirketin, 6,2 milyon dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.

HEDEF – Piyasa koşulları nedeniyle şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusundan vazgeçtiği açıklandı.

HTTBT – Ariana Afghan Airlines’ın şirketin Crane PAX isimli rezervasyon&yolcu hizmetleri çözümlerini kullanmaya başladığı açıklandı.

HLGYO – 10 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

KLYPV – Şirketin, 1,9 milyar TL tutarında iş aldığı açıklandı.

KRPLS – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

LIDFA – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Denge Varlık Yönetimi’nin sermayesinin 345 milyon TL’den 550 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

LILAK – Şirketin, Ergene RES – II projesinin teknik değerlendirmesinin olumlu sonuçlandığı, 6,5 MW kapasiteli projenin bağlantı görüşü ve çağrı mektubu süreçlerinin devam ettiği açıklandı.

MGROS – Eylül ayında 7 adet Migros ve 6 adet Macrocenter olmak üzere 13 yeni mağaza açıldığı belirtildi.

MIATK – Şirket ile TOBB ETÜ iş birliği protokolü imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

MARMR – İştirak paylarının satışı kapsamında oluşan ayrılma hakkının kullanım fiyatının 2,60 TL olarak belirlendiği açıklandı.

ONCSM – Şirketin, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile 3 Yıl Süreli Kemoterapi İlaç Hazırlama ve Uygulama Hizmet Alımı işi için 35,2 milyon TL bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.

QUICK – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 6.000.000 adet paya karşılık 300 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 371 gün vadeli 16,7 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PKENT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

REEDR – Şirket tarafından Ar – Ge çalışmaları sonucunda azami 80 km/sa hıza ulaşan reev Fancy S modelini geliştirildiği ve L7e sınıfı tip onayı için homologasyon sürecinin başlatıldığı açıklandı.

SMRGT – Şirketin, yurt içinde bir müşteri ile 14 milyon dolar tutarında GES Projesine İlişkin Proje Geliştirme, Malzeme Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

SOKE – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 30.000.000 adet paya karşılık 210 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

TUCLK – Şirketin, Sancaktepe’de bulunan arsa ve üzerindeki fabrika binasını 300 milyon TL bedelle sattığı ve tapu devrinin tamamlandığı açıklandı.

ULUUN – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 75.000.000 adet paya karşılık 525 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

VBTYZ – Şirketin, 4,3 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

YKSLN – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun borç ödemeleri ve işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat TRALT 0,5000 0,4250 %1,14 06.10.2026 43,88 43,38 RGYAS 7,8201 6,6471 %3,96 07.10.2026

SERMAYE ARTIRIMLARI

HDFGS – Piyasa koşulları nedeniyle bedelli sermaye artırımı işleminden vazgeçilmesine karar verildiği açıklandı.

ŞİRKETLERİN PAY ALIM-SATIMLARI

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 5 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği pay alım satım işlemlerinden öne çıkan duyurular şöyle;

AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 9,00 – 9,13 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARDYZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.000 adet pay 65,50 – 65,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

A1YEN – Bank of America Corporation tarafından 1,76 – 1,80 TL fiyat aralığından 1.233.088 adet alış ve 142.390 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,00’e yükseldi.

ADESE – Bank of America Corporation tarafından 0,65 – 0,66 TL fiyat aralığından 9.145.583 adet alış ve 4.930.430 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,03’e yükseldi.

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 44,96 – 45,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 45,70 – 45,76 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 53.018 adet pay 26,58 – 27,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ALBTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 24,62 – 24,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

BALSU – BG Holding tarafından 7,99 – 8,20 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,59’a yükseldi.

BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 132.170 adet pay 34,10 – 35,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

BLCYT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.327.023 adet pay 1,80 – 1,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

CGCAM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 202.000 adet pay 21,33 TL fiyattan geri alındı.

DCTTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 142.800 adet pay 3,48 – 3,53 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 425.000 adet pay 5,59 – 5,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

DERHL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 357.495 adet pay 1,62 – 1,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

EFOR – Efor Holding tarafından 14,01 – 14,09 TL fiyat aralığından 24.820.370 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,26’ya yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 13,71 – 13,73 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,15 TL fiyattan 679.157 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,52Wye yükseldi.

EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 54.370 adet pay 28,34 – 28,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 640.634 adet pay 7,37 – 7,77 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.221.199 adet pay 13,23 – 14,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

FLAP – Gökhan Saygı tarafından 12,16 – 12,30 TL fiyat aralığından 84.857 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,36’ya yükseldi.

FADE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 11,95 TL fiyattan geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 445.919 adet pay 4,97 – 5,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENKM – Macit Aydın tarafından 7,74 – 7,78 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,44’e yükseldi.

GIPTA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 27,85 TL fiyattan geri alındı.

GOLDA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 852.154 adet pay 9,39 – 9,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

GRTHO – MT Portföy tarafından 380.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,89’e geriledi.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000.000 adet pay 3,90 – 4,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRSTL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 175.000 adet pay 7,86 – 7,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.100.000 adet pay 2,14 – 2,23 TL fiyat aralığından geri alındı.

KONKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.215.385 adet pay 8,31 – 8,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.526 adet pay 15,95 – 15,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Metin Barokas tarafından 8,08 TL fiyattan 14.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %71,03’e yükseldi.

LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 190.000 adet pay 23,84 – 24,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 226.329 adet pay 7,54 – 7,73 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 7,40 – 7,41 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 11,38 – 11,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 99,30 – 100,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 11,00 TL fiyattan geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 141.873 adet pay 37,24 – 38,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

METEN – Halis Ezer tarafından 18,74 – 19,41 TL fiyat aralığından 460.211 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,11’e yükseldi.

NTHOL – Besim Tibuk tarafından 37,10 – 37,38 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %38,00’e yükseldi.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,27 – 5,32 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZYSR – Sparta Portföy tarafından 11,37 – 11,63 TL fiyat aralığından 279.745 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,00’e geriledi.

QUICK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 539.175 adet pay 44,86 – 46,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 31,97 TL fiyat aralığından geri alındı.

SVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.00.000 adet pay 3,66 – 3,76 TL fiyat aralığından geri alındı.

SELEC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 69,40 – 73,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 456.517 adet pay 4,76 – 4,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 246,00 – 251,50 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,83’e yükseldi.

TRALT – Bank of America Corporation tarafından 44,48 – 44,62 TL fiyat aralığından 31.314.616 adet alış ve 18.376.605 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,21’e yükseldi.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.260.010 adet pay 5,84 TL fiyattan geri alındı.

TKNKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 53,50 TL fiyattan geri alındı.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 82.000 adet pay 7,55 – 7,57 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

Şirket Toplantı Türü Tarih Saat Orzaks İlaç (ORZAX) Olağanüstü 06.10.2026 11:00 Kervan Gıda (KRVGD) Olağanüstü 06.10.2026 11:00

(İNFO YATIRIM)