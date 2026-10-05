ABD’de İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla Halkbank aleyhine açılan davanın Haziran ayında düşmesinin ardından banka, ikincil halka arz hazırlıklarını hızlandırdı.

Halkbank Genel Müdürü Süleyman Özdil, yabancı yatırımcıların bankaya yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, son dönemde yaşanan fon krizinin halka arzı olumsuz etkilemesini beklemediklerini söyledi.

Özdil, Reuters'a yaptığı açıklamada, halka arz kapsamında Abu Dhabi, Dubai, Londra ve New York'ta yaklaşık 60 yatırımcıyla görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı. Özdil, yabancı yatırımcıların Halkbank'a yönelik ilgisinin güçlü olduğunu ifade etti.

“HALKA ARZ PLANINDA DEĞİŞİKLİK YOK”

Halkbank'ın ikincil halka arz planında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Özdil, işlemin piyasa koşullarının uygun olduğu ilk fırsatta gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. Banka, halka arzın kesin tarihi ve büyüklüğüne ilişkin ise henüz bilgi vermedi.

Özdil, yabancı yatırımcıların fon krizinden endişe duyup duymadığına ilişkin soruya, yatırımcıların kriz sonrasında piyasanın daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağını düşündüklerini belirterek yanıt verdi.

Halkbank Genel Müdürü, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki bankacılık sektörüne olumlu baktığını ve banka hisselerinin değerlemelerini cazip bulduğunu ifade etti.

Özdil, “Morallerin düşük olduğu süreçte iyi bir halka arz olacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

HALKA ARZ YAKLAŞIK 1,7 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜĞÜNDE OLABİLİR

Halkbank, ağustos ayında sermayesini 1,8 milyar TL artırarak 9 milyar TL'ye çıkaracak yeni halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştu. Halka arzın hangi fiyattan gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı.

Reuters'ın mevcut hisse fiyatı üzerinden yaptığı hesaplamaya göre ise ikincil halka arzda satılması planlanan hisselerin toplam değeri yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

HALKBANK'IN ORTAKLIK YAPISI

Toplam 7,18 milyar TL sermayeye sahip Halkbank'ın yüzde 91,5'i Türkiye Varlık Fonu'na, yüzde 8,5'i ise halka açık durumda bulunuyor.

Banka daha önce 2012 yılında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ikincil halka arz gerçekleştirmişti. Bu işlem, Türkiye borsa tarihinde tek seferde gerçekleştirilen en büyük halka arz olarak kayıtlara geçmişti.

FON KRİZİNE RAĞMEN HALKA ARZ MESAJI

SPK'nın 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermesinin ardından Borsa İstanbul'da eylül ayında sert satışlar yaşanmış, BIST 100 endeksi ayı yaklaşık yüzde 20 düşüşle tamamlamıştı. Reuters'a göre bu süreç, 2008'den bu yana endeksin en kötü aylık performanslarından biri oldu.

Halkbank yönetimi ise yaşanan dalgalanmanın ikincil halka arz planını değiştirmesini beklemiyor. Banka, piyasa koşulları uygun hale geldiğinde halka arzı gerçekleştirmeyi planlıyor.