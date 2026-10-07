Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), hissedarlarına pay başına brüt 4,4910179 TL, stopaj kesintisinin ardından ise net 3,8173652 TL nakit kâr payı ödemesi gerçekleştirecek.

Yatırımcıların kâr payı hakkından yararlanabilmeleri için belirlenen hak kullanım tarihi 14 Ekim 2026 oldu.

Borsa İstanbul düzenlemeleri gereği, temettü ödemesinden faydalanmak isteyen yatırımcıların en geç 13 Ekim 2026 seans sonu itibarıyla GUBRF hissesine sahip olmaları gerekiyor.

Nakit temettü ödemelerinin, hak kullanım tarihini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcıların borsa hesaplarına aktarılması bekleniyor.

TEMETTÜ DETAYLARI ÖZETİ

• Hisse Başına Brüt Temettü: 4,4910179 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 3,8173652 TL

• Hak Kullanım Tarihi: 14 Ekim 2026

• Son Hisse Alım Tarihi: 13 Ekim 2026 (Seans sonu itibarıyla)

• Hesaplara Geçiş Tarihi: 16 Ekim 2026 (Tahmini T+2 işlem günü)

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.