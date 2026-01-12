Adalet sisteminin en kritik kurumlarından biri olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2026 yılı personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilana çıktı.

Yayınlanan resmi duyuruya göre, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puanı esas alınarak toplam 37 personel istihdam edilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI: SON GÜN 16 OCAK 2026

Kurum tarafından yapılan açıklamada, adayların başvurularını 16 Ocak 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Adayların KPSS-2024 puanlarıyla değerlendirileceği süreçte hem "sözleşmeli" hem de "kadrolu" pozisyonlar için kapılar açıldı.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

HSK, teknik hizmetlerden ofis hizmetlerine kadar farklı alanlarda alım yapacağını duyurdu. İşte kadro dağılımı:

Sözleşmeli Pozisyonlar (4/B):

• Teknik Kadrolar: 1 Bilgisayar Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Elektrik Teknikeri, 1 İklimlendirme Teknisyeni, 1 Mobilya Teknisyeni.

• İdari Kadro: 5 Büro Personeli.

• Destek Hizmetleri: 3 Şoför, 9 Hizmetli, 1 Sıhhi Tesisatçı, 1 Boyacı/Alçıcı, 1 İnşaat personeli.

Kadrolu Pozisyonlar:

• 1 İnşaat Mühendisi (6. Derece)

• 2 Programcı (9. Derece)

• 1 İstatistikçi (6. Derece)

• 2 Hizmetli (10. Derece)

• 6 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)

BAŞVURU ŞARTLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Adayların başvurabilmesi için 2024 KPSS sınavına girmiş olmaları gerekiyor. Genel olarak 70 puan şartı aranırken; şoför ve hizmetli kadroları için taban puan 60 olarak belirlendi.

Ayrıca adayların 35 yaşını doldurmamış olması (1 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu) ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması gerekiyor.

"POSTA YOLUYLA BAŞVURU YOK" UYARISI

İlanda en çok dikkat edilmesi gereken husus ise başvuru şekli. HSK, başvuruların şahsen yapılacağını, posta veya kargo yoluyla gönderilen evrakların kabul edilmeyeceğini kesin bir dille belirtti.

Başvuru sırasında adaylardan iş talep formu, öğrenim belgesi aslı veya onaylı örneği, KPSS sonuç belgesi ve pozisyona göre (sertifika, ehliyet vb.) özel belgeler talep ediliyor.

Başvuru Adresi:

Adaylar, gerekli evraklarla birlikte şu adrese bizzat gitmek zorunda:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği, Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / Ankara