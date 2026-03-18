Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5 arttı, yakıtlarda yüzde 9,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,0 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 15,1 AZALDI

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 20,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6,3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3 arttı, yakıtlarda yüzde 16,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,3 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,8 AZALDI

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,9 arttı, yakıtlarda yüzde 3,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 azaldı.