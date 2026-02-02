Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Batman'ın kuzeyi, Bitlis'in güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İki bölge için kuvvetli yağış ve kar uyarısı 1

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Seda Emir tarafından yayına alınmıştır
