Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İmralı Adası'nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin tam tutanakları kamuoyunun erişimine açtı.

Toplam 16 sayfadan oluşan görüşme kayıtları, "İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı" başlığıyla TBMM’nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Tutanakların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu görüşme; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından, Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına 24 Kasım 2025'te İmralı Adası’nda gerçekleştirildi. Heyet, görüşme kapsamında teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelmişti.

Görüşmeye ilişkin yalnızca özet tutanaklar, 4 Aralık'ta yapılan komisyon toplantısında okunmuştu. Başta DEM Parti olmak üzere muhalefet partileri, görüşmenin tam metninin yayımlanması gerektiğini savunurken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş o tarihte sadece özet paylaşımı yapılacağını ifade etmişti.

Yaklaşık iki ayın ardından TBMM'nin tam tutanakları erişime açmasıyla birlikte, kamuoyunda tartışmalara neden olan süreç yeni bir aşamaya taşınmış oldu.