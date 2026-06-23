ABD-İran anlaşmasının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren altın fiyatları ve küresel piyasalar, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının radarında.

İşte küresel ekonomideki "yumuşak iniş" beklentileri ve dev bankanın 2027 hedefleri:

"ALTIN 5 BİN DOLARI AŞACAK, BORSA REKORA KOŞACAK"

Küresel ekonomide bir "yumuşak iniş" senaryosunu temel alan Standard Chartered, yayınladığı son raporda oldukça iyimser rakamlara yer verdi. Şu an 4.140 dolar seviyelerinde dengelenen altın için bankanın öngörülerine göre:

• Ons Altın: Uzun süreli düşüş trendini geride bırakan altının, 2027 yılının ortalarında 5.100 dolara ulaşarak tarihi bir zirve yapması bekleniyor.

• S&P 500 Endeksi: ABD borsasının lokomotif endeksinin aynı dönemde 7.950 puana kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

"KOLAY KAZANÇ DÖNEMİ BİTTİ"

Banka, enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte resesyon ve stagflasyon risklerinin azalacağını öngörse de yatırımcıları uyarıyor. Standard Chartered analistlerine göre yılın ilk yarısındaki kolay kazançlar geride kaldı.

Yılın ikinci yarısında piyasalarda dalgalanma (volatilite) artabilir. Bu senaryoda Standard Chartered, hisse senetlerini ve gelişmekte olan piyasa tahvillerini öncelikli tutuyor.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Piyasa uzmanlarına göre mevcut 4.140 dolarlık seviyeden bakıldığında altının önünde halen ciddi bir yükseliş potansiyeli var.

Standard Chartered, uzun vadede çok daha agresif bir ralli bekliyor. Önümüzdeki aylarda küresel jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik veriler, grafikleri netleştirecek.

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