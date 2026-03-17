Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, petrol ihracatı konusundaki IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığının tavrının siyasi olduğu ve petrol sektörünün gerçek tutumunu yansıtmadığı belirtildi.

IKBY'nin bu tutumunun yasal olmadığı ve Irak Anayasasına aykırı olduğu aktarılan açıklamada, bu durumun Irak ve Irak halkına zarar vereceği ifade edildi.

Bakanlık, IKBY'nin tutumundan vazgeçmediği takdirde gereken yasal işlemin başlatılacağı uyarısında bulundu.

Irak Haber Ajansı (INA)'nın haberine göre, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani'nin basına yaptığı açıklamada, Bağdat'ın bazı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmesi için İran ile temas halinde olduğunu da belirtti.

Mevcut koşullar öncesinde IKBY'deki sahalardan günlük en az 200 bin varil petrol ihraç edildiği, söz konusu Ceyhan'a uzanan boru hattının toplam kapasitesinin ise günlük yaklaşık 900 bin varil olduğu kaydedildi.

Irak Petrol Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, bölgedeki kriz nedeniyle güney terminallerinden petrol ihracatının durmasının ardından, kuzey hattı üzerinden ihracatın yeniden başlatılması için girişimde bulunduklarını, ancak IKBY'nin buna şu aşamada onay vermediğini duyurmuştu.

Açıklamada IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığına, ulusal çıkarlar, anayasa ve bütçe yasası çerçevesinde petrol ihracatını derhal yeniden başlatma çağrısının yinelendiği de aktarılmıştı.

Bakanlık, krizin başından bu yana IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile temas halinde olduklarını ve Irak Petrol Bakanlığının Ceyhan'a uzanan boru hattı üzerinden günlük 300 bin varile kadar petrol ihracatına hazır olduğunu bildirmişti.