Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından sivillerin hedef alınmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Vatandaşların hedef alınması ve yoğun nüfuslu yerleşim mahalleleri içinde gerçekleştirilen saldırılar şeklinde ortaya çıkan bu tehlikeli ve benzeri görülmemiş gelişmeyi kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Bu eylemlerin tüm insani değerlerin açık bir ihlal olduğu ve uluslararası sözleşmeleri tamamen hiçe saydığı ifade edildi.

Yerleşim bölgelerinde sivil vatandaşların hedef alınmasını meşrulaştırmak için öne sürülen her türlü gerekçenin hukuken ve ahlaken geçersiz olduğu vurgulanan açıklamada, "güven içinde yaşayan insanların evlerini ve sokaklarını askeri operasyon sahalarına dönüştürmenin, masum insanları korkutmayı amaçlayan tam teşekküllü bir suç olduğu" kaydedildi.

Başkent Bağdat’ta bir ev insansız hava aracıyla hedef alınmış, evde büyük hasar oluşmuştu.

Söz konusu evin Ketaib Hizbullah komutanı tarafından kullanıldığı iddia edilmişti.