İran medyasında, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Türkiye, Mısır ve Pakistan’daki mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin bir iddia ortaya atıldı.

İran devlet medyasına göre Arakçi, Türkiye, Mısır ve Pakistan’daki mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD ve İsrail’in istikrarsızlaştırıcı ve tırmandırıcı eylemlerine karşı koordineli hareket edilmesi çağrısı yaptı.

Görüşmelerinde ABD ve İsrail’in İran altyapısına yönelik saldırılarının gerilimi tırmandırmayı hedeflediğini belirten Arakçi, ülkesinin egemenliğini ve güvenliğini savunmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurguladı.