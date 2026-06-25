İş Yatırım'ın 25 Haziran saat 15.15 itibarıyla en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. Kurum 1,5 milyar TL net satışla THYAO, HEKTS ve GMSTR'da öne çıktı.
Borsa İstanbul'da işlem yapan aracı kurumların gün içi işlemleri yakından takip edilirken, İş Yatırım'ın 25 Haziran saat 15.15 itibarıyla en çok alım ve satış yaptığı hisseler belli oldu.
Verilere göre İş Yatırım'ın net satışı 1.500.274.737 TL olarak gerçekleşti.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
ISCTR: 147.763.859 TL
SISE: 84.956.277 TL
SKBNK: 79.903.967 TL
TRALT: 51.669.120 TL
ASELS: 30.197.545 TL
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
THYAO: 330.701.780 TL
HEKTS: 189.872.249 TL
GMSTR: 173.500.919 TL
TCELL: 166.921.439 TL
EREGL: 164.473.214 TL
ARACI KURUMLARIN HİSSE ALIM-SATIM VERİLERİ NEDEN TAKİP EDİLİYOR?
Aracı kurumların günlük alım-satım verileri, Borsa İstanbul'da hangi hisselerde işlem yoğunluğu oluştuğunu göstermesi açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek hacimli alım ve satışlar, kısa vadeli piyasa eğilimlerine ilişkin önemli ipuçları sunabiliyor.
ARACI KURUM VERİLERİ YATIRIM KARARI İÇİN YETERLİ Mİ?
Uzmanlar, aracı kurum dağılımının tek başına yatırım kararı vermek için yeterli olmadığını belirtiyor. Aynı aracı kurum hem kendi portföyü hem de müşterileri adına işlem gerçekleştirebildiğinden, bu verilerin şirket haberleri, finansal tablolar ve teknik analizle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.
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