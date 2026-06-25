Borsa İstanbul'da işlem yapan aracı kurumların gün içi işlemleri yakından takip edilirken, İş Yatırım'ın 25 Haziran saat 15.15 itibarıyla en çok alım ve satış yaptığı hisseler belli oldu.

Verilere göre İş Yatırım'ın net satışı 1.500.274.737 TL olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

ISCTR: 147.763.859 TL

SISE: 84.956.277 TL

SKBNK: 79.903.967 TL

TRALT: 51.669.120 TL

ASELS: 30.197.545 TL

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

THYAO: 330.701.780 TL

HEKTS: 189.872.249 TL

GMSTR: 173.500.919 TL

TCELL: 166.921.439 TL

EREGL: 164.473.214 TL

ARACI KURUMLARIN HİSSE ALIM-SATIM VERİLERİ NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Aracı kurumların günlük alım-satım verileri, Borsa İstanbul'da hangi hisselerde işlem yoğunluğu oluştuğunu göstermesi açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek hacimli alım ve satışlar, kısa vadeli piyasa eğilimlerine ilişkin önemli ipuçları sunabiliyor.

ARACI KURUM VERİLERİ YATIRIM KARARI İÇİN YETERLİ Mİ?

Uzmanlar, aracı kurum dağılımının tek başına yatırım kararı vermek için yeterli olmadığını belirtiyor. Aynı aracı kurum hem kendi portföyü hem de müşterileri adına işlem gerçekleştirebildiğinden, bu verilerin şirket haberleri, finansal tablolar ve teknik analizle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

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