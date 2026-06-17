Veriler, kurumun gün içerisinde bazı hisselerde güçlü alım yapmasına rağmen satış tarafındaki işlemlerin daha yüksek gerçekleştiğini gösterdi.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Gün sonu verilerine göre İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şunlar oldu:

PSGYO: 64,41 milyon lot

SASA: 12,58 milyon lot

AZIRGV: 12,03 milyon lot

KMITHV: 7,49 milyon lot

IHLAS: 7,08 milyon lot

PSGYO hissesi, toplam alımların yüzde 22,62'sini oluşturarak kurumun en çok tercih ettiği hisse oldu.

Kaynak: ForInvest

SATIŞ TARAFINDA DAPGM ÖNE ÇIKTI

İş Yatırım'ın gün içerisinde en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:

DAPGM: 28,25 milyon lot

PAHOL: 22,97 milyon lot

IHLASR: 15,31 milyon lot

ADESE: 11,99 milyon lot

ESIFMV: 7,57 milyon lot

Satış tarafında DAPGM hissesi ilk sırada yer alırken, PAHOL ve IHLASR hisselerindeki satışlar da dikkat çekti.

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