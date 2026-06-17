Borsa İstanbul'da 17 Haziran 2026 Çarşamba gününe ilişkin aracı kurum dağılım verileri açıklandı. Gün sonu verilerine göre İş Yatırım, toplam 66 milyon 430 bin 800 lot net satış gerçekleştirdi.
Veriler, kurumun gün içerisinde bazı hisselerde güçlü alım yapmasına rağmen satış tarafındaki işlemlerin daha yüksek gerçekleştiğini gösterdi.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Gün sonu verilerine göre İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şunlar oldu:
PSGYO: 64,41 milyon lot
SASA: 12,58 milyon lot
AZIRGV: 12,03 milyon lot
KMITHV: 7,49 milyon lot
IHLAS: 7,08 milyon lot
PSGYO hissesi, toplam alımların yüzde 22,62'sini oluşturarak kurumun en çok tercih ettiği hisse oldu.
Kaynak: ForInvest
SATIŞ TARAFINDA DAPGM ÖNE ÇIKTI
İş Yatırım'ın gün içerisinde en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:
DAPGM: 28,25 milyon lot
PAHOL: 22,97 milyon lot
IHLASR: 15,31 milyon lot
ADESE: 11,99 milyon lot
ESIFMV: 7,57 milyon lot
Satış tarafında DAPGM hissesi ilk sırada yer alırken, PAHOL ve IHLASR hisselerindeki satışlar da dikkat çekti.
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