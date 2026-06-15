Verilere göre aracı kurum, gün içerisinde 410 milyon 258 bin 967 lot net satış gerçekleştirdi.

İş Yatırım'ın alım tarafında en fazla tercih ettiği hisse Akbank (AKBNK) oldu. Kurum, AKBNK hisselerinde 7 milyon 884 bin 567 lot net alım yaparken, bu işlem toplam alımların yüzde 5,71'ini oluşturdu.

Akbank'ı sırasıyla Trabzonspor (TSPOR), Koç Metalurji (KOCMT), Şekerbank (SKBNK) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) takip etti.

Öte yandan, satış tarafında SASA Polyester (SASA) öne çıktı. İş Yatırım, SASA hisselerinde 26 milyon 862 bin 67 lot net satış gerçekleştirdi. SASA'yı DAP Gayrimenkul (DAPGM), Atılım Varlık Yönetim (ATIZAV), İhlas Holding (IHLAS) ve Işıklar Enerji Yapı Holding'e ait varant (IVIWCV) izledi.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER:

AKBNK: 7.884.567 lot (%5,71)

TSPOR: 7.846.625 lot (%5,69)

KOCMT: 6.845.853 lot (%4,96)

SKBNK: 4.484.400 lot (%3,25)

EREGL: 3.065.519 lot (%2,22)

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER:

SASA: 26.862.067 lot (%8,40)

DAPGM: 12.688.269 lot (%3,97)

ATIZAV: 7.614.815 lot (%2,38)

IVIWCV: 7.580.381 lot (%2,37)

IHLAS: 7.547.043 lot (%2,36)

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