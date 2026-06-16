Gün sonu verilerine göre İş Yatırım'ın alım tarafında en dikkat çeken hisse PSGYO oldu. Kurum ayrıca ADESE, EYIKSV, FRIMVV ve TURSG hisselerinde net alım gerçekleştirdi.

İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

PSGYO: 70.180.833 lot (%29,54)

ADESE: 10.771.407 lot (%4,53)

EYIKSV: 6.265.684 lot (%2,64)

FRIMVV: 5.755.522 lot (%2,42)

TURSG: 5.452.565 lot (%2,30)

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Öte yandan İş Yatırım'ın satış tarafında PAHOL hissesi öne çıktı. Kurumun en fazla net satış yaptığı diğer hisseler arasında DAPGM, SASA, BJKAS ve ISCTR yer aldı.

İş Yatırım'ın en çok net satış gerçekleştirdiği hisseler ise şöyle oldu:

PAHOL: 105.761.066 lot (%25,98)

DAPGM: 34.081.928 lot (%8,37)

SASA: 30.601.941 lot (%7,52)

BJKAS: 19.376.709 lot (%4,76)

ISCTR: 12.391.215 lot (%3,04)

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