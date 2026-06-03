İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 3 Haziran Çarşamba gününe ilişkin "Günlük Yabancı Oranları" raporunu yayımladı. Raporda günlük bazda yabancı oranı en fazla artan ve azalan hisselerin yanı sıra yabancı payı son günlerde kesintisiz yükselen ve düşen hisseler de paylaşıldı.

Rapora göre günlük bazda yabancı oranı en fazla artan hisseler arasında HRKET, SANFM ve AZTEK yer aldı. Söz konusu hisselerde yabancı oranındaki artış sırasıyla 10,68 baz puan, 1,79 baz puan ve 1,77 baz puan olarak gerçekleşti.

Öte yandan günlük bazda yabancı oranı en fazla gerileyen hisseler ise BORSK, EMPAE ve FRMPL oldu. Bu hisselerde yabancı oranı sırasıyla 4,75 baz puan, 4,21 baz puan ve 3,75 baz puan azaldı.

YABANCI İLGİSİNİN SÜREKLİ ARTTIĞI HİSSELER

İş Yatırım verilerine göre son günlerde yabancı yatırımcı oranı kesintisiz yükselen hisseler arasında;

ADEL (2 gün)

ADESE (2 gün)

AGHOL (2 gün)

AGYO (2 gün)

AHGAZ (2 gün)

yer aldı.

YABANCI ÇIKIŞININ DEVAM ETTİĞİ HİSSELER

Yabancı oranında sürekli düşüş görülen hisseler listesinde ise şu şirketler öne çıktı:

BERA (7 gün)

AGROT (2 gün)

AKBNK (2 gün)

AKMGY (2 gün)

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AKSA (2 gün)

BORSADA YABANCI PAYI GERİLEDİ

Rapora göre Borsa İstanbul genelinde yabancı yatırımcı payı günlük bazda 0,35 puan gerileyerek yüzde 33,6 seviyesine düştü.

Piyasa uzmanları, yabancı yatırımcı hareketlerinin özellikle işlem hacmi yüksek hisselerde yakından takip edildiğini ve yabancı oranlarındaki değişimlerin yatırımcı davranışları açısından önemli sinyaller verebildiğini belirtiyor.

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