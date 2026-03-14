Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart itibarıyla başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini HEDEF alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 773'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 1993'e çıktığı kaydedildi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından paylaşılan son verilere göre, saldırılar nedeniyle ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.