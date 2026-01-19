Meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul'daki hava durumu şu şekilde seyredecek:

Şehir genelinde aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, sabahın ilk saatlerinde aralıklı yağmur, yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olması öngörülüyor.

Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden sıcaklıkların, Çarşamba gününden itibaren artışa geçmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR RİSKİ

Yağış ve soğuk havanın yanı sıra rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise saatte 30-60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor. Valilik, rüzgar nedeniyle oluşabilecek çatı uçması veya ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.