İsviçre gümrük verilerine göre, ABD'den İsviçre'ye yapılan altın ithalatı, değerli metallerin ABD ithalat tarifelerinden muaf tutulmasının ardından nisan ayında en az 2012'den bu yana en yüksek aylık seviyeye sıçradı.

İsviçre verileri, ABD'den altın ithalatının mart ayındaki 25,5 tondan nisan ayında 63,0 tona yükseldiğini gösterdi.

İsviçre'nin toplam altın ihracatı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 31 düşerken, ABD'ye yapılan altın sevkiyatı mart ayındaki 103,3 tondan 12,7 tona geriledi.

NİSAN AYINDA 12 TONA YÜKSELDİ

İngiltere'ye yapılan ihracatın artması, altının ABD'den İsviçre rafinerileri aracılığıyla Londra'daki kasalara geri geldiğini gösteriyor.

Nisan ayında Türkiye'ye ihracat geçen yılın aynı ayındaki 9,9 tondan 12,07 tona yükselen ihracat, mart ayındaki 6,65 tondan da yaklaşık iki kat artış gösterdi.

Hindistan'a ihracat 2024 Nisan ayındaki 24,6 tondan 8,6 tona düşerken, Çin'e ihracat da 36,54 tondan 17,35 tona indi.

(EKONOMİM)