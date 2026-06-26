Şirketten yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2025 yılına ilişkin kâr payı dağıtılmamasına karar verildi.

ZARAR VE GEÇMİŞ YIL ZARARLARI ETKİLİ OLDU

Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, şirketin 2025 faaliyet döneminde 55 milyon 745 bin 947 TL zarar etmesi ve 113 milyon 756 bin 476 TL tutarında geçmiş yıl zararının bulunması nedeniyle temettü dağıtılmaması yönündeki teklif genel kurulun onayına sunuldu.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda teklif kabul edilerek yatırımcılara kâr payı dağıtılmaması kararlaştırıldı.

Şirket, söz konusu kararın ilgili mevzuat, esas sözleşme hükümleri ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde alındığını belirtti.

IZINV hisseleri haftayı yüzde 1,45'lik yükselişle yaptı. Hisseler 66,65 TL'den kapanışı yaptı.