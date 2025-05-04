Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, bazı otomobil parçalarına yönelik yüzde 25'lik ABD tarifesinden duyduğu memnuniyetsizliği ifade etti. İşiba, "Japonya, ABD’nin tarife kararlarını gözden geçirmesini talep etmeye devam edecek” dedi.

"GÖRÜŞMELER ÇELİK VE ALÜMİNYUM GİBİ DİĞER ÜRÜNLERİ DE KAPSIYOR"

İşiba, tarifelere dair henüz bir uzlaşma sağlanmadığını ve müzakerelerin yalnızca otomobil parçalarıyla sınırlı olmadığını söyleyerek, görüşmelerin çelik ve alüminyum gibi diğer ürünleri de kapsadığını belirtti. (DHA)