Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV), yeni bir iş ilişkisine imza attığını duyurdu.

Şirket tarafından 3 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yurt içinde yerleşik bir şirket ile güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınmasını kapsayan bir sözleşme imzalandı.

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Açıklamada, sözleşmenin toplam bedelinin KDV hariç 812 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.

Şirket, söz konusu projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının ve elde edilecek gelirin aynı dönem içerisinde hasılata yansıtılmasının beklendiğini ifade etti.

Yeni sözleşmenin, Kalyon Güneş'in devam eden proje portföyünü güçlendirirken şirketin gelirlerine de önemli katkı sağlaması öngörülüyor.

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