Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin yatırımcılarıyla kârını paylaştığı temettü sezonu tüm hızıyla sürüyor.

Yarın, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 3. taksit ödemesiyle, Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) ise nakit temettü ödemesiyle yatırımcılarının hesaplarına kâr paylarını aktarmak için hak kullanım tarihini başlatacak.

ŞİRKETLERİN TEMETTÜ DETAYLARI VE ÖDEME TABLOSU

Yarın hak kullanımı başlayacak olan şirketlerin hisse başına düşen brüt ve net temettü miktarları şu şekilde:

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

• Hak Kullanım Tarihi (23 Haziran Salı): Şirketlerin temettü ödemesinden yararlanabilmek için yatırımcıların bugün seans kapanışı itibarıyla ilgili hisseleri portföylerinde bulundurmaları gerekmektedir. Yarın sabah (23 Haziran) hisseyi satın alan yatırımcılar bu temettü ödemesinden faydalanamayacaktır.

• Hisse Fiyatlarında Düzeltme: Temettü dağıtacak olan KTLEV ve SVGYO hisseleri, yarın sabah seans açılışında, dağıtacakları hisse başına brüt temettü miktarı kadar fiyat düzeltmesine uğrayarak (fiyatı düşerek) güne başlayacaktır.

• Hesaplara Geçiş Tarihi: Yarın (salı) hak kullanımı başlayan temettü ödemeleri, takas kuralları (T+2) gereğince yatırımcıların vadesiz hesaplarına 25 Haziran 2026 Perşembe günü nakit olarak yansıtılacaktır.

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