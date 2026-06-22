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Borsada gözler, 23 Haziran 2026 Salı günü nakit kâr payı ödemesi gerçekleştirecek Katılımevim (KTLEV) ve Savur GYO'ya (SVGYO) çevrildi.

Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin yatırımcılarıyla kârını paylaştığı temettü sezonu tüm hızıyla sürüyor.

Yarın, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 3. taksit ödemesiyle, Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) ise nakit temettü ödemesiyle yatırımcılarının hesaplarına kâr paylarını aktarmak için hak kullanım tarihini başlatacak.

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ŞİRKETLERİN TEMETTÜ DETAYLARI VE ÖDEME TABLOSU

Yarın hak kullanımı başlayacak olan şirketlerin hisse başına düşen brüt ve net temettü miktarları şu şekilde:

Katılımevim (KTLEV) ve Savur GYO (SVGYO) temettü dağıtacak, Görsel 1

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

• Hak Kullanım Tarihi (23 Haziran Salı): Şirketlerin temettü ödemesinden yararlanabilmek için yatırımcıların bugün seans kapanışı itibarıyla ilgili hisseleri portföylerinde bulundurmaları gerekmektedir. Yarın sabah (23 Haziran) hisseyi satın alan yatırımcılar bu temettü ödemesinden faydalanamayacaktır.

• Hisse Fiyatlarında Düzeltme: Temettü dağıtacak olan KTLEV ve SVGYO hisseleri, yarın sabah seans açılışında, dağıtacakları hisse başına brüt temettü miktarı kadar fiyat düzeltmesine uğrayarak (fiyatı düşerek) güne başlayacaktır.

• Hesaplara Geçiş Tarihi: Yarın (salı) hak kullanımı başlayan temettü ödemeleri, takas kuralları (T+2) gereğince yatırımcıların vadesiz hesaplarına 25 Haziran 2026 Perşembe günü nakit olarak yansıtılacaktır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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