Haftanın en çok kazandıranı kripto paralar ve borsa olurken, petrol yatırımcısı büyük bir kayıp yaşadı.

ZİRVEDE KRİPTO VE BORSA VAR

Haftanın en güçlü performansına imza atan yatırım aracı Bitcoin oldu. BTC, haftalık bazda %8,17 değer kazanarak 72 bin 810 dolar seviyesine ulaştı. Kripto paraları hemen arkasından Borsa İstanbul takip etti; BİST 100 endeksi haftayı %7,83 yükselişle 14 bin 073,79 puandan tamamlayarak yatırımcısına derin bir nefes aldırdı.

GÜMÜŞ ALTINI GÖLGEDE BIRAKTI

Değerli metaller tarafında gümüşün yükselişi, altına oranla çok daha agresif gerçekleşti. Gram gümüş, haftalık bazda %4,3 yükselerek 108,9 TL’den kapanış yaparken, ons gümüş %3,94 primle 75,9 dolara çıktı. Altın cephesinde ise gram altın %1,89 kazançla 6.812,7 TL’den, ons altın ise %1,54 artışla 4.749,26 dolardan haftayı kapattı.

DOLAR YATAY, PETROL KAYIPTA

Döviz tarafında sakin bir seyir hakimdi. ABD Doları, haftalık bazda sadece %0,35 gibi sınırlı bir prim yaparak 44,6 TL seviyesinden haftayı noktaladı.

Haftanın açık ara en çok kaybettiren yatırım aracı ise enerji sektörü oldu. Jeopolitik gerilimlerin yumuşamasıyla ham petrol, haftalık bazda %13,82 gibi devasa bir değer kaybı yaşayarak 96,57 dolara kadar geriledi.

