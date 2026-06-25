Bulls Yatırım, KBORU hissesi için 48,86 TL hedef fiyat açıkladı. Aracı kurum, yüzde 74,50 prim potansiyeli öngörürken tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak belirledi.
Aracı kurumların Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik hedef fiyat raporları yayımlanmaya devam ediyor.
Bulls Yatırım, Kuzey Boru Sanayi A.Ş. (KBORU) hisseleri için hedef fiyatını açıklarken, hisseye ilişkin tavsiyesini de paylaştı.
BULLS YATIRIM'DAN KBORU DEĞERLENDİRMESİ
Bulls Yatırım'ın 25 Haziran 2026 tarihli raporunda yer alan değerlendirmeye göre;
Hedef fiyat: 48,86 TL
Son fiyat: 28,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Prim potansiyeli: %74,50
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