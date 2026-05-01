Google Haberler

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre konaklama vergisi yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürüldü.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 34'üncü maddesinin 5'inci fıkrasında belirtilen vergi oranının yeniden belirlenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre konaklama vergisi yıl sonuna kadar yüzde 2'den yüzde 1'e düşürüldü. yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi, 31 Aralık 2026'ya kadar yüzde 1 olacak.

Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google Haberler