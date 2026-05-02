Ocak 2025’te dümene geçen CEO Stéphane de La Faverie, üç yıldır süregelen satış düşüşünü durdurmak için rotayı dijital platformlara kırdı.

Yeni Strateji: İşten çıkarmaların büyük bir kısmının ABD’deki büyük mağaza (department store) personelini kapsaması bekleniyor.

Dijital Odak: Satışların hızla büyüyen Amazon Premium Beauty ve TikTok Shop gibi kanallara kaydırılması hedefleniyor.

HEDEF: 1,2 MİLYAR DOLAR TASARRUF

Küresel çapta yaklaşık 57 bin çalışanı bulunan şirket, bu yeni hamleyle 200 milyon dolar ek tasarruf sağlamayı planlıyor. Vergi öncesi toplam yıllık tasarruf hedefi ise 1,2 milyar dolara yükseltildi. Yeniden yapılanma planının yatırımcıda karşılık bulmasıyla Estée Lauder hisseleri %13’e yakın değer kazandı.

ÇİN’DE TOPARLANMA VE PARFÜM PATLAMASI

Şirketin son çeyrek verileri, "en kötünün geride kaldığı" sinyallerini veriyor:

Çin Pazarı: Organik net satışlar Çin’de %6 artarak toparlanma sinyali verdi.

Kategori Şampiyonu: Parfüm kategorisi %10’luk büyüme ile dikkat çekti.

Kâr Tahmini: Şirket, hisse başına kâr beklentisini analist tahminlerinin üzerine çıkararak 2,35 – 2,45 dolar aralığına yükseltti.

GÖZLER İSPANYOL DEVİ PUİG İLE BİRLEŞMEDE

Sektörün asıl gündem maddesi ise Estée Lauder ile İspanyol koku devi Puig Brands arasındaki olası birleşme görüşmeleri. 23 Mart 2026'da doğrulanan görüşmelerde henüz resmi bir imza atılmasa da, bu birleşmenin gerçekleşmesi durumunda L’Oréal’e karşı dünyanın en büyük lüks kozmetik grubu doğabilir. Analistler, 5 milyar Euro'luk bir finansman paketinin bu dev anlaşma için hazırlandığını konuşuyor.

Kaynak: Dünya