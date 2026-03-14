ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yeniden güçlü para girişi başladı. Uzmanlara göre fon akışının sürmesi halinde Bitcoin’de 75.000 dolar direnci test edilebilir. Son günlerde spot Bitcoin ETF’lerine yüz milyonlarca dolarlık net giriş gerçekleşti. Özellikle BlackRock ve Fidelity öncülüğündeki fonlara gelen talep, kurumsal yatırımcıların yeniden pozisyon aldığı şeklinde yorumlanıyor.

Analistler, ETF kanalı üzerinden gelen her net girişin doğrudan spot piyasada alım baskısı yarattığını belirtiyor.

Bitcoin’de Kritik Seviyeler Neresi?

Bitcoin şu anda 72.000 – 73.000 dolar bandında işlem görüyor. Teknik görünümde:

75.000 dolar ilk güçlü direnç

78.000 dolar ikinci direnç bölgesi

80.000 dolar ise psikolojik eşik

Uzmanlara göre 75.000 dolar üzerinde haftalık kapanış gelmesi halinde yukarı yönlü ivme hızlanabilir.

Olası geri çekilmelerde ise:

68.000 dolar ilk destek

64.000 dolar güçlü destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ethereum’da Durum Ne?

Ethereum tarafında ise 3.300 dolar seviyesi kritik direnç olarak gösteriliyor. Bu seviyenin aşılması halinde 3.600 dolar bandı gündeme gelebilir.

Ralli Başladı mı?

Piyasa uzmanları, ETF girişlerinin art arda devam etmesi halinde kripto piyasasında yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini ifade ediyor. Ancak kalıcı bir ralli için hem Bitcoin’in 75.000 dolar üzerinde tutunması hem de fon akışının sürmesi gerektiği vurgulanıyor.

Volatilitenin yüksek olduğu piyasada yatırımcıların risk yönetimine dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor.