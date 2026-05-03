Meclis'te aidat artışına sınırlama ve yeni vergi teşvikleri gündemde. Ekonomiye yönelik düzenlemeler bu hafta öne çıkıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta ekonomi ağırlıklı düzenlemeler öne çıkıyor. Tapu Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri sürerken, yatırım, vergi ve mali düzenlemelere ilişkin yeni adımlar da gündemde yer alıyor.

AİDAT ARTIŞLARINA SINIRLAMA GELİYOR

Görüşmeleri süren teklife göre, site yönetimlerinin aidat artışına yönelik yetkileri sınırlandırılacak.

Düzenleme kapsamında aidat artışlarının keyfi şekilde yapılmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, tüm gider kalemlerinin site sakinlerinin onayına sunulması öngörülüyor.

Onaylı bir bütçenin bulunmadığı durumlarda ise artış oranının yalnızca yeniden değerleme oranı ile sınırlı tutulması planlanıyor.

DEPREMZEDELER İÇİN FİNANSAL KORUMA

Teklifte yer alan bir diğer başlık ise depremzedelere yönelik finansal koruma önlemleri.

6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların banka işlemleri ve icra süreçlerinde mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YENİ TEŞVİK PAKETİ YOLDA

Meclis gündemine gelmesi beklenen 12 maddelik yeni teşvik paketi ile küresel yatırımcıların Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında ithalat, ihracat ve imalat yapan, belirli oranda yabancı sermayeye sahip şirketlere vergi avantajları sağlanması planlanıyor.

İhracatta kurumlar vergisinin düşürülmesi ve İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren firmalara 20 yıl vergi muafiyeti tanınması da öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

TCMB BAŞKANI KARAHAN SUNUM YAPACAK

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapması bekleniyor.

Sunumda dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri ele alınacak.

