Yeni dönemde, kripto varlık platformları üzerinden yapılan her alım-satım ve transfer işlemi vergiye tabi olacak.

İşlem tutarı veya transfer anındaki piyasa değeri üzerinden on binde 3 (0,0003) oranında vergi kesilecek.

Yatırımcılar bu vergi için beyanname ile uğraşmayacak; verginin sorumlusu doğrudan aracı platformlar (borsalar) olacak. Borsalar, topladıkları bu vergiyi aylık dönemlerle devlete beyan edecek.

KAZANÇ ÜZERİNDEN YÜZDE 10 STOPAJ VE FIFO KURALI

Yatırımcıların en çok merak ettiği konu olan "kazanç vergisi" de netleşti. Kripto varlıklardan elde edilen karlar üzerinden yüzde 10 oranında stopaj (kaynakta kesinti) uygulanması planlanıyor.

Kazanç hesaplamasında finans dünyasının klasik yöntemi olan FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) esas alınacak. Yani sattığınız bir varlığın maliyeti, cüzdanınıza giren ilk birimlerin fiyatına göre hesaplanacak.

Stopaj üçer aylık dönemlerle bizzat platformlar tarafından kesileceği için bireysel yatırımcıların ek bir beyanname vermesine gerek kalmayacak.

KDV İSTİSNASI VE ESNEKLİK YETKİSİ

Düzenlemenin yatırımcı dostu yönlerinden biri ise KDV istisnası. Kripto varlık işlemleri Katma Değer Vergisi’nden muaf tutulurken, bunun yerine doğrudan sermaye ve işlem odaklı bir vergilendirme yapısı kuruluyor.

Öte yandan, piyasa koşullarına göre hızlı aksiyon alınabilmesi adına Cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanınıyor. Belirlenen vergi oranları, ihtiyaca göre sıfıra kadar indirilebilecek veya beş katına kadar artırılabilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Teklifin Meclis Genel Kurulu’nda yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yeni kurallar yayımı izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.

Uygulamanın teknik detayları ve usulleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından netleştirilecek.