Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) paylarının fiyatlarında temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan açıklamada, temettü ödemelerinin ardından oluşan teorik fiyatlar da paylaşıldı.

KTLEV'DE TEMETTÜ SONRASI TEORİK FİYAT 183,50 TL OLDU

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) payları için açıklanan bilgiler şu şekilde:

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0966183 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0821255 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 183,50 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

SVGYO'DA TEORİK FİYAT 21,25 TL OLARAK HESAPLANDI

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) için açıklanan veriler ise şöyle:

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0077000 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

Pay Başına Net Temettü: 0,0077000 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 21,25 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ ÖDEMESİNDEN SONRA NEDEN FİYAT DÜZELTMESİ YAPILIR?

Temettü ödemesiyle şirket kasasından nakit çıkışı gerçekleştiğinden, hisse fiyatında dağıtılan temettü tutarı kadar teorik düzeltme yapılır. Böylece şirket değerindeki değişim hisse fiyatına yansıtılmış olur.

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