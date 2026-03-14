Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Bunların yanı sıra petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon beklentilerini etkilemeye devam etmesi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Çatışmaların devam etmesinden dolayı Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme hamlesi de petrol fiyatlarındaki yükselişe ve piyasalardaki endişelerin azalmasına engel olamadı.

ABD'li yetkililerin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump dünyanın en büyük petrol üreticisi olduklarını belirterek, bu nedenle petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazandıklarını ifade etti.

Ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmasını ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yok etmesini engellemenin daha önemli olduğunu kaydeden Trump, bunun olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Trump, ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikası toplantısını beklemeden "derhal" faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Hürmüz Boğazı meselesiyle ilgilendiklerini ve bu konuda endişelenmeye gerek olmadığını ifade etti.

FED'E YÖNELİK FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ ÖTELENİYOR

Gelecek hafta yoğun bir merkez bankaları takvimi öne çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki para politikası toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar hem enerji fiyatlarını hem de enflasyon endişelerini artırırken, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair beklentiler güç kaybetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk faiz indirimini temmuz toplantısında yapacağı beklentileri ötelenirken, yıl genelinde ise daha önce 2 olan gevşeme adımı beklentisi 1'e düştü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilere paralel arttı. Enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Analistler, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerinin petrol fiyatlarında bu ay yaşanan dalgalanmanın etkilerini henüz yansıtmadığına dikkati çekti.

Bunlara ek olarak, ABD ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile yüzde 1,4 olan öncü tahminlerin altında büyüdü. Ülke ekonomisinin geçen yıl üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyüdüğünü anımsatan analistler, son çeyrekte büyümenin yavaşladığına işaret etti.

NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ

New York borsasında geçen hafta negatif bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,60, Nasdaq endeksi yüzde 1,26 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,99 geriledi.

ABD tahvil piyasalarında geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 16 baz puan yükselişle haftayı yüzde 4,28'den tamamladı.

Dolar endeksi haftayı yüzde 1,5 artışla 100,4 seviyesinde tamamlarken, Brent petrolün varili ise yüzde 11,2 primle 101 dolardan haftayı kapattı.

Yatırımcıların teminat tamamlama satışları, dolar endeksindeki artış ve kar realizasyonlarıyla altın fiyatları negatif bir seyir izlerken, altının ons fiyatı haftayı yüzde 2,6 değer kaybıyla 5 bin 20 dolardan kapattı. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 4,6 düşüşle 80,6 dolardan işlem gördü.

ABD'de gelecek hafta pazartesi New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, salı bekleyen konut satışları, çarşamba üretici enflasyonu, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı, perşembe toptan eşya stokları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

AVRUPA'DA ECB VE BOE'NİN POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Avrupa borsalarında geçen hafta İtalya hariç negatif bir seyir izlenirken, gelecek hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarında ECB'nin gelecek hafta 3 temel politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın Orta Doğu'daki gerginliklerden dolayı beklenilenden daha erken sıkılaşabileceği öngörülüyor.

Ay başında faiz indirim beklentisinin öne çıktığı BoE'nin ise gelecek hafta politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

Avrupa genelinde enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik belirsizlikler pay piyasaları üzerindeki baskıyı artırmaya devam etti. Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri yayımladıkları bahar raporlarında, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu tırmandıracağı ve alım gücünü zayıflatacağı uyarısında bulundu.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), enflasyonun yüzde 2,5'e ulaşacağını ve bunun tüketicilerin alım gücünde yüzde 0,6'lık kayba yol açacağını öngördü. Ifo Enstitüsü ise büyüme tahminini 0,2 puan düşürerek bu yıl için yüzde 0,8'lik büyüme beklediğini açıkladı.

Bölgede ekonomi yetkilerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın stratejik petrol rezervlerinden 19,5 milyon varili serbest bırakacağını duyurdu. Bu miktar, ülkenin toplam petrol rezervlerinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.

Öte yandan İngiltere, IEA üyesi ülkelerin stratejik petrol rezervlerinden 400 milyon varili koordineli şekilde serbest bırakma kararı kapsamında bu miktarın 13,5 milyon varilini karşılayacağını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,61 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 düşerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 yükseldi.

Gelecek hafta salı Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, çarşamba Avro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu, perşembe İngiltere'de BoE ve Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, cuma Almanya'da üretici enflasyonu verileri takip edilecek.

ASYA BORSALARI GEÇEN HAFTA NEGATİF SEYRETTİ

Asya tarafında geçen hafta Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesi ve enerji tedarikine yönelik endişelerle negatif bir seyir öne çıktı.

Orta Doğu'dan gelen petrol tedarikine büyük ölçüde bağımlı olan Asya ülkelerinde ekonomik faaliyetlerde aksamaların olmaması için hükümetlerin aldığı önlemler artmaya devam ediyor.

Bölge genelinde petrokimya sektörüne yönelik kısıtlamalar temel gündem maddelerinden olmaya devam ederken, Güney Kore hükümeti, Orta Doğu krizi sonrasında küresel yakıt fiyatlarındaki artışın elektrik maliyetlerini yükseltmesi durumunda, savunmasız haneleri desteklemek için ek enerji destekleri sağlamayı değerlendirdiğini belirtti.

Açıklamada Güney Kore'nin, petrol fiyatlarının yüksek kalması ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinin aksaması durumunda nükleer ve kömürle çalışan enerji üretimini artırmaya da hazırlandığı bildirildi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ise geçen hafta Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarında sert artışa yol açabileceği endişesiyle ülkenin petrol rezervlerinin kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Bu kapsamda ilk olarak özel sektörün elinde bulunan 15 günlük petrol rezervinin, ardından da hükümetin kontrolündeki 30 günlük petrol rezervinin piyasaya sunulacağını belirten Takaiçi, kararın IEA ile koordinasyon beklenmeden uygulanacağını ifade etti.

Bölge ülkelerinin çabalarına karşın petrol fiyatlarındaki yükselişin makroekonomik istikrarı tehdit edebileceği endişeleri bölge piyasalarındaki satıcılı seyirde etkili oldu.

Gelecek hafta ise bölgede Japonya Merkez Bankasının para politikası kararları yakından takip edilecek. Bankanın politika faizini sabit tutması beklenirken, politika metninden alınacak mesajların yatırımcıların tercihleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,75, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,24, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,70 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,13 düştü.

Gelecek hafta çarşamba dış ticaret dengesi, perşembe Japonya'da BoJ'un faiz kararı, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi takip edilecek. Japonya'da piyasalar resmi tatil nedeniyle cuma günü kapalı olacak.

YURT İÇİNDE TCMB'NİN FAİZ KARARI TAKİP EDİLDİ

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,35 yükselişle 13.092,93 puandan kapandı. Gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu.

Para Politikası Kurulu duyurusunda, jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 44,2000'den tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi bütçe dengesi, salı konut fiyat endeksi, çarşamba TCMB'nin PPK toplantı özeti takip edilecek. Gelecek hafta Ramazan Bayramı tatili nedeniyle perşembe piyasalarda yarım gün, cuma ise tam gün işlem gerçekleştirilmeyecek.