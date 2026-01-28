Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Köfteci Yusuf'ta kişisel verileri kapsayan bir veri ihlali yaşandığını duyurdu. Kurumun açıklamasına göre ihlalden yaklaşık 13 bin çalışan ile 150 bin müşteri etkilendi.

HANGİ VERİLER ETKİLENDİ?

KVKK tarafından paylaşılan bilgilere göre ihlal kapsamında müşterilere ait ad-soyad, adres, telefon numarası ve sipariş bilgileri gibi kişisel veriler açığa çıktı. Çalışanlara ilişkin olarak ise kimlik ve iletişim bilgileri ile özlük dosyalarında yer alan bazı bilgilerin ihlalden etkilendiği belirtildi.

İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, veri ihlaline ilişkin inceleme sürecinin sürdüğü vurgulanırken, sürecin tamamlanmasının ardından gerekli değerlendirmelerin yapılacağı ve kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceği ifade edildi.