OVP'de 2026 yılı için Brent petrolün 65 dolar olarak varsayıldığını hatırlatan Eğilmez, fiyatların 110 doları aşmasının devasa bir sapma olduğunu vurguladı. Petrol fiyatındaki her 10 dolarlık artışın cari açığı 4 milyar dolar artırdığını ve enflasyonu 1,5 puan yukarı ittiğini belirtti. Bu doğrultuda, 22 milyar dolarlık cari açık hedefinin iki katına çıkabileceğine dikkat çekti.

ENFLASYON TAHMİNİ %25’E ÇEKİLMELİ

Eğilmez, yıl sonu enflasyon tahmininin %15-21 bandında tutulmasının gerçekçi olmadığını ifade etti:

"Beklentiler artık mevcut çıpalarla yönetilebilir olmaktan çıktı. Zaman geçirmeden enflasyon tahminini yüzde 25 olarak yeniden tanımlamak gerekir."

BORÇLANMA MALİYETLERİ VE FAİZ

Türkiye’nin CDS priminin 275 baz puana çıkması ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte dış borçlanma maliyetinin %7’nin üzerine çıktığını kaydeden Eğilmez, Merkez Bankası’nın fiili faiz maliyetini %40’a çekmesinin yerinde olduğunu ancak enflasyon tahmini yükselirse yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceğini belirtti.

BÜTÇE VE BÜYÜME UYARILARI

Bütçe: İlk iki aydaki iyileşmenin geçici olduğunu savunan Eğilmez, OVP’deki %3,5’lik bütçe açığı hedefinin %5’in üzerine çıkabileceğini öngördü.

Büyüme: Artan faizler, sanayi üretimindeki düşüş ve dış talepteki zayıflama nedeniyle %3,8’lik büyüme hedefinin aşağı yönlü revize edilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Eğilmez, fırtınalı bir havada eski haritalarla yol alınamayacağını vurgulayarak, para ve maliye politikalarının yeni gerçeklere göre derhal güncellenmesi gerektiğini belirtti.