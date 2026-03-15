1974 yılında Çanakkale'de doğan Mine Tozlu Biçer, iş hayatına tekstil ve moda sektörüyle adım atmış bir iş insanıdır. 52 yaşında olan Biçer, ilk, orta ve lise eğitimini Çanakkale''de tamamladıktan sonra işletme eğitimi alan Biçer, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde finans ve sermaye piyasalarına yönelmiştir.

MİNE TOZLU BİÇER KİMDİR?

Marka Yatırım Holding: Biçer, günümüzde tekstil, gayrimenkul, teknoloji ve finans gibi farklı alanlarda iştirakleri bulunan Marka Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Borsa ve Sermaye Piyasaları: Şirketinin halka arz süreçleri ve Borsa İstanbul'daki işlem faaliyetleriyle tanınmaktadır. Kariyeri boyunca çeşitli markaların ihracat ve pazarlama stratejilerini yönetmiştir.

2022 YILINDA RÜŞVET İSTENDİĞİNE DAİR İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Mine Tozlu Biçer, özellikle 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve bazı danışmanlık ağları üzerinden kendisinden rüşvet istendiğine dair iddialarıyla Türkiye gündemine oturmuştur. Bu süreçte televizyon programlarına katılarak iş dünyasındaki kayıt dışı ağlara dair açıklamalarda bulunmuştur.

ŞİMDİLERDE GÖZALTINA ALINDI

15 Mart 2026 tarihi itibarıyla İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla gözaltına alınmıştır.

Biçer, geçmişte "Mine Tozlu Sineren" ismini kullanırken, evliliği sonrası soyadını "Biçer" olarak güncellemiştir.