Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayımlanan 2026 Merkez Bankası Altın Rezervleri Anketi, küresel merkez bankalarının altına olan ilgisinin güçlü şekilde devam ettiğini ortaya koydu. Ankete katılan merkez bankalarının yüzde 45'i önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planladığını belirtirken, bu oran anket tarihinin en yüksek seviyelerinden biri olarak kaydedildi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI SÜRÜYOR

Toplam 74 merkez bankasının katıldığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 89'u küresel merkez bankası altın rezervlerinin gelecek 12 ayda artacağı görüşünü paylaştı.

Ayrıca katılımcıların yüzde 45'i kendi kurumlarının altın rezervlerini artıracağını öngörürken, yalnızca yüzde 1'lik kesim azalış beklediğini ifade etti.

Ankete bu yıl 17 gelişmiş ülke merkez bankası ile 57 gelişmekte olan piyasa ve gelişmekte olan ekonomi merkez bankası katıldı. Geçen yıl ankete 72, 2024 yılında ise 69 merkez bankası katılmıştı.

ALTIN NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Merkez bankalarının altın rezervi tutmasının en önemli nedenleri arasında kriz dönemlerindeki güçlü performansı, portföy çeşitlendirmesi ve enflasyona karşı koruma özelliği yer aldı.

Jeopolitik risklere karşı korunma ve rezervlerin çeşitlendirilmesi de altın talebini destekleyen başlıca unsurlar arasında gösterildi.

DOLARIN PAYI AZALABİLİR

Anket sonuçları, merkez bankalarının rezerv tercihlerinde de önemli bir değişime işaret etti.

Katılımcıların yüzde 74'ü, küresel rezervler içerisindeki ABD doları ağırlığının önümüzdeki beş yıl içinde orta veya belirgin ölçüde azalacağını düşünüyor. Buna karşılık euro ve Çin para birimi renminbinin payının büyük ölçüde sabit kalacağı, altın rezervlerinin ise artacağı tahmin ediliyor.

YENİ ALIMLAR NASIL FİNANSE EDİLECEK?

Yeni altın alımlarının finansmanına ilişkin soruda katılımcıların yarısı yerel para birimiyle yürütülen yurt içi alım programlarını tercih ettiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 38'i ise yeni altın alımlarını mevcut rezerv varlıklarının satışından elde edilecek kaynaklarla finanse etmeyi planladığını ifade etti.

ALTINLARIN SAKLANDIĞI YERLER DEĞİŞİYor

Saklama tercihleri incelendiğinde İngiltere Merkez Bankası yüzde 57 ile en çok tercih edilen lokasyon olmayı sürdürdü. Bu tercihi yüzde 49 ile yurt içi saklama ve yüzde 16 ile Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) izledi.

Öte yandan İsviçre Ulusal Bankası'na yönelik tercih oranı 2025'teki yüzde 12 seviyesinden yüzde 6'ya geriledi.

Raporda ayrıca son 12 ay içinde saklama stratejilerinde değişiklik yapan merkez bankalarının oranında artış yaşandığına dikkat çekildi. Katılımcıların yüzde 9'u yurt içi saklamayı artırdığını, yüzde 10'u ise yurt dışı saklama noktalarını çeşitlendirdiğini bildirdi. Bu oranlar geçen yıl sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 2 seviyesindeydi.