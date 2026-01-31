Yağışların ülke genelinde etkili olması beklenirken, özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında şiddetin artacağı öngörülüyor.

Antalya’nın doğusu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların yer yer ekstrem boyutlara ulaşması bekleniyor.

Kıyı Ege, Güneydoğu’nun batısı, Çanakkale, Tekirdağ ve Doğu Anadolu’nun güneyindeki birçok ilde (Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari) sel ve su baskını riski bulunuyor.

YÜKSEKLERDE KAR, DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ

Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretse de yüksek kesimlerde kış yüzünü gösterecek.

İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında ise yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riski en üst seviyede.

RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYİ BULACAK

Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde rüzgarın güneyli yönlerden fırtına hızına (40-60 km/saat) ulaşması bekleniyor. Yetkililer;

• Çatı uçması ve ağaç devrilmesi,

• Ulaşımda aksamalar,

• Soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

SICAKLIK TABLOSU

Yağışlı havaya rağmen hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu dışında, ülke genelinde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Ancak kar erimeleri nedeniyle akarsu yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların ani debi artışlarına karşı teyakkuzda olması istendi.