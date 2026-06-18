Şirket tarafından 18 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Kuveyt merkezli uluslararası öncü bir firma ile kamu, savunma ve kritik altyapı projelerine yönelik iş birliği geliştirilmesi amacıyla Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding - MoU) imzalandığı bildirildi.

SAVUNMA VE KRİTİK ALTYAPI PROJELERİNDE İŞ BİRLİĞİ

Açıklamaya göre taraflar, Kuveyt'te çeşitli stratejik alanlarda ortak iş geliştirme faaliyetleri yürütmeyi hedefliyor.

İş birliği kapsamında ön plana çıkan alanlar şunlar oldu:

Savunma teknolojileri

Kritik tesis güvenliği ve yönetimi

Siber güvenlik

Stratejik haberleşme sistemleri

Otonom sistemler ve Ar-Ge faaliyetleri

Kamu güvenliği ve kritik altyapı projeleri

YEREL ÜRETİM VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ HEDEFLENİYOR

Taraflar ayrıca uygun görülecek projelerde Kuveyt'te yerel üretim ve yerlileştirme kabiliyetlerinin geliştirilmesi konusunda birlikte çalışacak.

Mutabakat kapsamında teknoloji transferi imkanlarının değerlendirilmesi ve ortak ürün geliştirilmesine yönelik çalışmaların da yürütülmesi planlanıyor.

Mia Teknoloji'nin yaptığı açıklamada, söz konusu iş birliğinin Kuveyt pazarındaki faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.