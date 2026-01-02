Michael Saylor’ın liderliğindeki şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu raporda, bu son alım turunda 1.229 adet Bitcoin aldığını belirtti. Alımlar, Bitcoin başına ortalama 88.568 dolar seviyesinden gerçekleştirildi.

Şirket bu alımı finanse etmek için, piyasaya hisse sürerek nakit toplama stratejisini kullandı. Bu durum, MicroStrategy'nin sadece bir yazılım şirketi değil, artık bir nevi "Bitcoin Yatırım Aracı" gibi çalıştığını bir kez daha kanıtladı.

Devasa Bitcoin Hazinesi ve Karlılık Durumu

Bu son alımla birlikte MicroStrategy'nin elindeki toplam Bitcoin miktarı dudak uçuklatan bir seviyeye, 672.497 BTC’ye ulaştı.

Toplam Harcama: Şirket bu dev hazineyi kurmak için bugüne kadar toplamda 50,44 milyar dolar harcadı.

Ortalama Maliyet: Tüm alımların ortalaması Bitcoin başına 74.997 dolar seviyesinde.

Mevcut Durum: Bitcoin'in 90.000 dolar barajına yakın seyretmesiyle birlikte, şirketin kağıt üzerindeki kârı milyarlarca doları bulmuş durumda.

"21/21 Planı" ve Gelecek Vizyonu

MicroStrategy geçtiğimiz aylarda "21/21" adını verdiği iddialı bir plan açıklamıştı. Bu plan kapsamında şirket, önümüzdeki 3 yıl içinde 21 milyar doları hisse satışlarından, 21 milyar doları ise sabit getirili menkul kıymetlerden olmak üzere toplamda 42 milyar dolar sermaye artırımı yapmayı ve bu kaynağın tamamıyla Bitcoin almayı hedefliyor.

Piyasa Üzerindeki Etkisi

Analistler, MicroStrategy'nin bu agresif alımlarının Bitcoin fiyatı üzerinde bir "destek mekanizması" oluşturduğunu belirtiyor. Kurumsal talebin bu kadar güçlü olması, özellikle bireysel yatırımcılar için güven tazeleyici bir unsur olarak görülüyor. Ancak bu durum, şirketin hisselerini doğrudan Bitcoin'in fiyat hareketlerine aşırı duyarlı (volatil) hale getiriyor.