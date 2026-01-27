Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Tebliği'nde önemli bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, Milli Emlak birimlerinin yürüttüğü işlemlerde uygulanan parasal sınırlar artırıldı.

Gayrimenkul ve kamu taşınmazları yönetiminde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan "Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yapılan bu kritik güncelleme, 19 Mart 2025 tarihinde yayımlanan ana tebliğin 6. maddesinde yer alan parasal limitleri kapsamlı bir şekilde yeniden belirliyor.

İŞLEM LİMİTLERİNDE YÜZDE 25’İ AŞAN ARTIŞ

Yeni düzenleme ile birlikte, idari süreçlerde kolaylık sağlamak ve güncel ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla işlem limitleri şu şekilde revize edildi:

A Bendi Kapsamında: Daha önce 50 bin lira olarak uygulanan işlem limiti 63 bin liraya çıkarıldı.

B Bendi Kapsamında: Daha önce 200 bin lira olan işlem limiti ise 251 bin liraya yükseltildi.

BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Yayımlandığı andan itibaren geçerli olan bu tebliğ hükümleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülecek. Bu limit artışlarının, özellikle taşınmaz satışları, kiralama süreçleri ve diğer Milli Emlak işlemlerindeki yetki paylaşımını ve işlem hızını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Ataşehir gibi kritik bölgelerdeki dev ihalelerle 30 milyar TL’yi aşan satış gelirlerine ulaşılan bir dönemde gelen bu güncelleme, emlak piyasası ve kamu yatırımları açısından büyük önem taşıyor.

(AA)